Из-за санкций теряет не только Россия, но и Соединенные Штаты. Трамп хочет уменьшить негативное влияние антироссийских санкций на американскую экономику.

Представители текущей вашингтонской администрации дали задание чиновникам Госдепа и Минфина Соединенных Штатов найти позиции по санкционным мерам против РФ, которые могут быть облегчены. Всё это нужно для старта переговоров по решению украинского конфликта. Такими сведениями делятся корреспонденты Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным американских репортёров, Белый дом рассчитывает снять часть санкций против российских коммерческих организаций и конкретных персон, в том числе предпринимателей.

Команда Дональда Трампа хочет продемонстрировать Москве свое желание ускорить дипломатическую оттепель в отношении России, как и ускорить мирное разрешение украинского кризиса.

Отметим, что в конце прошлого месяца Трамп высказался, что санкции против РФ будут отменены, но на 3 марта этого так и не случилось. Трамп после добавил, что на режим санкций не влияет развитие ситуации по Украине. Но что влияет тогда на уменьшение или на ужесточение санкций против РФ глава Белого дома не ответил.