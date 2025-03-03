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Madarator
Китайские ученые создали невидимые стелс-ракеты, проанализировав ошибки США со Starliner
Кажется в реверс-инжиниринге китайским специалистам нет равных, что новое открытие ещё раз наглядно это утверждение и подтвердило.

   Китайские специалисты по ракетным технологиям совершили прорыв в создании ракет повышенной скрытности, сделав анализ ошибок в работе корабля Boeing Starliner. Из-за утечки гелия на космическом судне NASA получило ворох проблем, а КНР извлекла из этого серьёзные уроки и нашла их последующее решение. Прорыв позволил серьёзно продвинуться в военных технологиях и космической сфере.

   Так Starliner, который предназначался для обратного путешествия на Землю, оказался неисправен из-за утечки гелиевой массы. Всё это остановило полностью нормальное функционирование силовой установки, а сам экипаж остался на долгие 10 месяцев на МКС вместо изначальных двух недель.

   Газ гелий используется для поддержки давления в топливных баках, но сам газ довольно трудно стабилизировать, если речь идёт о замкнутых системах. Китайские инженеры выяснили, почему проблема на Starliner возникла и придумали способ как улучшить применение гелия в двигателях ракетного типа.



   Так последовавшие опыты показали, что изменив конструкцию топливной энергосистемы, можно добиться плотности в снабжении гелием, как и улучшить эффективность работы топливной системы. Всё дело в стабилизации гелиевых потоков в рамках рабочего функционирования на предельных уровнях нагрузки в двигателях.

   Изучив всё это, китайские специалисты на физическом уровне воплотили технологию, кратно улучшающую систему снабжения топливом двигателя ракеты, что точно необходимо для нормального функционирования гиперзвуковых управляемых боеприпасов. В скором будущем такие ракеты могут стать лучше по направлениям сверхманевренности и скрытности.



   Помимо использования в ракетных двигателях гиперзвуковых ракет, открытие с системой гелия в топливных системах кратно улучшит ситуацию и с пилотируемыми системами для освоения космоса. Так как двигатели космических кораблей станут более устойчивыми и «живучими». Тем более КНР хочет стать флагманом в освоении Луны, как и продвигается ускоренными темпами в перспективном освоении дальнего космоса.

   Из-за прорыва китайских военных специалистов по топливным системам с гелием сильно волнуются военные Соединенных Штатов и им союзные государства. Ведь Китай решив проблему с гелием, добился «конкурентного преимущества».

#китай #starliner #гиперзвуковые ракеты #гиперзвуковые технологии #гиперзвуковые двигатели #гиперзвуковые планеры #гиперзвуковые скорости #гиперзвуковые снаряды #стелс-ракеты
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