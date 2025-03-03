Без экономической поддержки Киев справится, так как последняя уже утверждена и есть, а вот без военной помощи от США у Украины будут большие проблемы.

Американский президент Дональд Трамп намерен сегодня 3 марта устроить рабочую встречу с собственными советниками по национальной безопасности, чтобы выяснить, как можно и можно ли вообще заморозить военную и финансовую поддержку или же полностью «отключить» её для Украины. Такую тему в своей свежей публикации подняла редакция The New York Times, сумев получить анонимный комментарий от высокопоставленного правительственного функционера.

Сотрудник команды Трампа рассказал в приватной беседе, что сегодня должна состояться встреча между ним и ключевыми советниками по национальной безопасности. Помимо персоналий по нацбезопасности на встречу будут присутствовать руководитель Пентагона Пит Хегсет и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Все они в сборе должны решить, как должен измениться внешнеполитический курс по отношению к Украине.









В рамках беседы будет подыматься вопрос об паузе или полном постоянном запрете военной поддержки, финансового спонсирования для нужд Украины, в том числе и тех направлений помощи, проголосованных во время президентской каденции Джозефа Байдена.

Отметим, что Украина слишком сильно зависит от США не только по направлению так называемой прямой военной помощи, когда поставляются образцы вооружений и снаряды, в том числе управляемые, как и зенитные боеприпасы, но и в актах косвенной поддержки. Под понятие последней попадает логистическая и разведывательная компоненты помощи.