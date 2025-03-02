28 февраля украинский президент стал под камеры спорить с Дональдом Трампом.

Вашингтонская администрация хочет, чтобы украинский президент публично извинился после провальной пятничной встречи в Овальном кабинете, когда Владимир Зеленский буквально стал спорить с президентом и вице-президентом США. Такими сведениями делятся корреспонденты агентства Bloomberg.

По данным американских репортёров, просьба команды руководителя Белого дома прозвучала в частном порядке.

Напомним, что в минувшую пятницу Зеленский, Трамп и Вэнс попытались заключить соглашение по редкоземельным украинским металлам. Но как только разговор зашел об окончании украинского кризиса, в кабинете американского президента стало жарко от спора между сторонами.

После ссоры «под камеры» Владимир Зеленский досрочно улетел из Вашингтона, а сделка по запасам украинских недр, как и обещанная пресс-конференция после подписания сделки, оказались отменными. По мнению Трампа, украинский президент оказался не готовым к миру.

Прокомментировал событие и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, посчитавший, что Зеленский слишком усугубил ситуацию в рамках встречи в Белом доме, и единственное, что он ещё может сделать, так это извиниться.