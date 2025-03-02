В любом случае, наибольшие военные запасы в западном мире есть только у США и Макрон мог пообещать Украине и 1 трлн. евро, но что это меняет?

6 марта состоится саммит, на котором стороны обговорят поддержку для Украины и вопросы безопасности европейского континента. Причем по данным издания La Tribune, чьи журналисты напрямую пообщались с Эмманюэлем Макроном, украинское государство получит финансовую поддержку. Предполагается, что для Украины будут доступны сотни миллиардов евро.

Но как объяснил Макрон, это не случится быстро: поддерживающий трансфер для Украины, буквально затянется на годы, поэтому ЕС не обойтись без помощи США.

Напомним, что по данным издания Politico, руководство ЕС в рамках встречи 19 февраля хочет снабдить Украину «ноевым ковчегом военной помощи»: от обычных снарядов для пушек до продвинутых систем ПВО. Такой пакет будет «весить» до 10 млрд евро. И уже по словам главного дипломата Евросоюза Каи Каллас, Украина может получить военную помощь и вовсе на 20 млрд евро.