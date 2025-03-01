Анналена Бербок обратилась к германскому парламенту с призывом проголосовать за выделение Украине помощи в 3 млрд. евро: всё из-за напряженно прошедших переговоров между Зеленским и Трампом.

Главный немецкий дипломат Анналена Бербок публично обратилась к германскому парламенту с призывом проголосовать за выделение Украине расширенной помощи в размере 3 млрд. евро: всё из-за крайне неприятной беседы украинского президента и нового руководителя Белого дома Дональда Трампа. Трансляция с соответствующим посланием главы МИД Германии была опубликована на официальном портале немецкого дипломатического ведомства.

По мнению Бербок, ФРГ не должны просто закрывать глаза на происходящее с Украиной и сделать так, чтобы помощь для Украины была увеличена.









Бербок обратилась ко всем партиям демократов, представленным в Бундестаге. Последние должны сказать проголосовать за выделение 3 млрд. евро из немецкого бюджета для нужд Украины. Отметим, что речь идёт о помощи, которая ранее неоднократно блокировалась действиями самих же депутатов и канцлера Олафа Шольца.

Вспомним, что в минувшую пятницу украинский президент Зеленский не сдержался и вступил в словесный конфликт с Дональдом Трампом и вице-президентом США, пытаясь отстоять свою точку зрения на украинский конфликт и пути его решения.