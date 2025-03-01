Помимо сугубо передачи военной техники ВСУ, США помогали Украине развединформацией, обеспечивали связью на поле боя и обучали украинских военных. Всё это может быть прекращено для Киева.

После вчерашних событий в Овальном кабинете американский президент может заблокировать всю военную поддержку для украинского государства: сюда входит не только классические поставки оружия и снарядов, но и актуальные и всеобъемлющие разведывательные данные, всевозможные тренинги для украинских военных.

О непростых перспективах Украины в конфликте без вероятной помощи со стороны Соединенных Штатов рассказывается в свежей публикации New York Times, чьи журналисты на условиях анонимности смогли побеседовать с чиновником, близким к Белому дому.

Информатор пояснил изданию, что дело касается не только будущей помощи, но и тех поставок, которые были согласованы и уже оплачены при прошлой президентской администрации Вашингтона. Такая помощь может быть подчеркнуто заблокирована уже в ближайшие дни.









Будущие ограничения могут коснуться и нормального функционирования центра, координирующего международную военную поддержку. Центр, о котором идёт речь, размещен на территории базы в ФРГ.

По данным военных чиновников Соединенных Штатов, на балансе осталось 3,85 млрд. долларов, за которые проголосовал Конгресс в качестве помощи из запасов собственно Штатов для Украины. Эта поддержка должна была быть оказана в ближайшие шесть месяцев.

О том, что Украина после вчерашней беседы между Трампом и Зеленским весьма вероятно останется без поддержки военного плана со стороны Североамериканского государства рассказали и репортёры Washington Post.