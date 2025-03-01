Весь госдолг США на январь 2025 года составляет 36 трлн долларов.

Служебный персонал американского «Ситибанка» сделал ошибочный перевод физическому лицу на сумму, превышающую размер государственного долга Соединенных Штатов почти в 3 раза. Так, из-за ошибки офис-менеджеров Citibank отправил клиенту 81 трлн. долларов вместо 280 долларов. Публикация с данной информацией появилась в авторитетном зарубежном издании Financial Times, чьи журналисты получили доступ к внутренним файлам американского банка.

Как выяснили корреспонденты, над переводом клиенту работали два представителя банка, причем спустя сутки поступления данных о транзакции последнюю одобрили. Но ошибку заметил другой сотрудник. Он и заблокировал перевод. Валюта вернулась на электронный счет банка спустя несколько часов.









В публикации уточняется, что цифровой перевод так и не отправился со счета банковского учреждения на физический счет лица, затребовавшего перевод.

По итогу сведения об указанном инциденте распространились до госслужащих Федеральной резервной системы Североамериканского государства и иных регуляторных ведомств США.

Подобные ошибки в разных банках мира случаются регулярно, но суммы для ошибочных переводов всегда во много сотен тысяч раз меньше, чем та, которую пытались отправить невнимательные сотрудники «Ситибанка». И такое число со множеством нулей, как 81 трлн. американских долларов в масс-медиа до 28 февраля не фигурировало.