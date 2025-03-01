За 5 лет власти потратят на восстановление, постройку новых трасс и реконструкцию с восстановлением больше 50 млрд. рублей.

На территории крымского полуострова в ближайший временной отрезок в 5 лет появятся новые дороги общей протяженностью в 1000 километров. Дорожные строители будут, помимо прокладки новых дорожных направлений, реконструировать и проводить глубокий ремонт и старых трасс, нуждающихся в таких мероприятиях. Соответствующие данные в личном ТГ-канале разместил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

По словам республиканского начальника, в заданном темпе идёт стройка съездов с дороги «Таврида» в направлении морского побережья. Самый трудный и самый последний участок такого строительства находится от съезда с «Таврии» в направлении Ялты. Его должны закончить к декабрю 2030 года. За это время возведут и улучшат 15-километровый участок трассы Белогорск — Приветное.









В последний проект входят реконструкция автомобильной трассы от населённого пункта Красноселовка до села Приветное. Общая смета дорожного строительства не меньше 35 млрд. рублей. Старт масштабному проекту будет дан в 2027 году, а финализация дорожных работ намечена на 2030 году.

На 2-летний временной промежуток между 2027 и 2029 годами в планах и восстановление 6-километрового отрезка трассы Судак — Новый Свет. Последний является концентрацией туристических достопримечательностей, поэтому участок вроде бы скромной трассы, к тому же ещё и тупиковой, заполнен автотранспортом буквально 12 месяцев в году.









А чтобы похвастаться сегодняшними успехами дорожного строительства в Крыму, не обязательно ждать 2030 года. В 2025 году закончатся строительные работы второго этапа в рамках возведения обхода Симферополя. Обходящий отрезок появится от н.п. Донское до Перевального.

Спустя год возведут объезд МДЦ «Артека» и Алушты. Такая трасса появится идя от н.п. Изобильное до дороги через Ялту. Построят в 2026 году и трассу Льговское - Грушевка — Судак. Последняя будет упираться в культурный кластер «Таврида». Такое шоссе окажется длиной 32 км и стоимостью около 24 млрд. рублей.