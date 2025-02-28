Причем для добычи редкоземельных металлов на Украине необходимы просто колоссальные инвестиции.

Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам вашингтонской администрации возможно стоит поумерить свой излишне оптимистичный настрой по поводу Украины с её запасами ископаемых в земных недрах. По данным британского издания The Spectator, объемы неразведанных запасов редкоземельных металлов на Украине довольно преувеличены.

Если следовать наблюдениям геологической службы Соединенных Штатов, то сколько-нибудь весомых месторождений таких металлов в пределах украинской территории нет.

Но по информации журналистов The Spectator, на Украине точно есть полезные ресурсы в земных недрах, которые не менее важны для американской экономики и её национальной безопасности. Это титан, кобальт, уран и литий.









Но ложка дегтя для текущей вашингтонской администрации продолжается: все те месторождения, о которых знает американская сторона – разрабатываются в небольших объемах или вовсе не эксплуатируются. А сама Украина не обладает необходимым количеством оборудования, специалистов и возможностей для самостоятельного процесса по переработке собственных полезных ископаемых.

Подчеркнем, что вчера украинская газета «Европейская правда» разместила по версии своих журналистов текст предполагаемого соглашения о подземных недрах Украины, которое должны легитимизировать США и Украина.

В условной сделке Киев и Вашингтон должны организовать общий фонд инвестиций. В данную совместную организацию Украина должна перенаправить 50% доходов от добытых ресурсов.