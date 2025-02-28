Кажется экономические тарифы – это любимое внешнеполитическое действие действующего главы Белого дома.

Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что через неделю наступит время заградительных тарифов против Мексики на юге и Канады на севере. Метод экономических ограничений для двух ближайших соседей США по географической карте скорее всего запустит механизм повышения в самих Штатах.

Так в публикации в социальной сети Трамп сделал обвинение в адрес Мексики и Канады, допустивших проникновение запрещенных веществ на территорию Североамериканского государства. Поэтому отложенные меры тарифного действия станут активными с 4 марта, о чем читателей информирует агентство Associated Press.

Как пояснил 78-летний политик, ничто не указывает, что поступление запрещенных химических веществ на территорию США заблокировано со стороны Мексики и Канады. Поэтому пока доступ таких элементов внутрь Штатов не будет полностью заблокирован, то меры тарифного воздействия будут запущены.

Получит свой заградительный тариф и КНР в рамках ограничений в 10%. Такая мера станет активной с будущего вторника. Предполагается и введение второго тарифа, который начнет действовать с апреля.

Подчеркнем, что с ещё самых первых дней своей президентской каденции Трамп выступил с призывом дать старт 25% тарифам против Канады и Мексики, но решил заморозить свое решение на 30 дней, после того как с ним связались власти этих двух государств.

Некоторые эксперты уже предрекли повышение уровня инфляции и падение автомобильного сектора, если тарифы Трампа начнут работать в обозначенные даты.