Способствует буму на отечественные госбумаги потепление между Вашингтоном и Москвой.

Зарубежные инвесторы бросились скупать российские государственные облигации в рамках аукционных торгов, осознавая, что отношения между Соединенными Штатами и РФ потеплели и если с покупкой отечественных ОФЗ промедлить, то можно потерять потенциальный доход. О новых внешнеэкономических тенденциях и роли в этом большой политики рассказали журналисты американского агентства Bloomberg.

Зарубежные репортёры выяснили, ознакомившись с открытыми статистическими данными, что российский Минфин в рамках еженедельных аукционов выбросил в продажу рекордное количество ОФЗ с февраля 2022 года.

Так в рамках трёх недавних продаж правительство РФ выставило по номинальной цене собственные федеральные облигации, которые на 60% были раскуплены на сумму в 608 млрд рублей.

Внешнеэкономическая статистика российских бондов.

Отметим, что после начала улучшения внешнеполитических отношений между Москвой и Вашингтоном довольно заметно укрепился и валютный курс рубля.