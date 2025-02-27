Вернуть пропажу с вероятностью в 99,99% не получится.

Во вчерашнем заявлении представители ФБР обвинили северокорейских хакеров в пропаже цифровых активов в размере 1,5 млрд. долларов. Именно на такую сумму получила урон криптобиржа ByBit.

Согласно сведениям специалистов по кибербезопасности Агентства, такой тип деятельности называется в кругу специалистов TraderTraitor. Именно преступную операцию типа «Торговец-предатель» выполнили представители хакерского сообщества Северной Кореи.

Хакеры из КНДР после вывода средств с криптовалютной биржи, не теряя ни минуты, сразу же начали раскидывать «угнанные» средства в bitcoin и иные цифровые инвестиции, находящиеся на разных блокчейнах. Дальше эти полтора миллиарда были распределены по не менее нескольким тысячам кошельков. Об этом пишет агентство Reuters. И, как предполагают американской правоохранительной организации, дальше все средства, буквально «угнанные» с ByBit, будут трансформированы в монеты и банкноты.









На четверг 27 февраля реакция Пхеньяна на заявление ФБР и представителей ByBit неизвестна.

Напомним, что в прошлую пятницу официальные лица, связанные с ByBit, заявили, что кто-то смог войти в учетную запись кошелька биржи и сразу же отправить активы в размере 1,46 миллиарда долларов на неизвестный адрес.

Подчеркнем, что биржа связана с 50 млн. пользователей по всей планете Земля.

Отметим, что руководство биржи пообещало выплатить 140 млн. долларов за поимку людей, взломавших кошелек биржи и укравших виртуальные активы.