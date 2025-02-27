Новый закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Российские граждане, получившие услугу кредитования под преступным влиянием кибермошенников, будут иметь право отказаться от такого долга перед кредитно-банковским учреждением с 1 сентября этого года. Такими законодательными планами отечественных парламентариев в беседе с российскими репортёрами «РГ» поделился руководитель комитета ГД по финансовому рынку.

Анатолий Аксаков заявил, что абсолютно все банковские учреждения, как классические банки, так и микрофинансовые организации, будут должны на законодательной основе работать над повышением качества антифрод-систем. А выдача наличных денег, как и цифровой перевод, осуществляться только при детальном проведении проверки.









Если банк или МФО пренебрегли такими действиями, а временной период на кредиты более 50 тыс. рублей оказался слишком мал и не попал под понимание такового в законе, как и появилось уголовное дело на факт мошенничества, то жертва вынужденного заема может не выплачивать долг на вполне легальных основаниях.

Нужда в таком российском законе давно назрела для отечественного общества, так как с каждым годом методы мошенников становятся всё изощреннее и одновременно опаснее. И человек лишается не только всех сбережения, но и право на квартиру, как и обзаводится кредитами.