С такой маркировкой намного сложнее ввести в заблуждение телефонного абонента.

Депутаты Государственной думы ведут плотные консультации с экспертами по цифровой безопасности и хотят внедрить путем внесения соответствующего законопроекта эффективный элемент борьбы с телефонными преступниками. Все звонки от последних будут маркироваться, а сведения с маркировкой выводиться на экран телефона. С такой информацией выступил руководитель комитета ГД по финансовому рынку.

По словам Анатолия Аксакова, если телефонный абонент получил реальный вызов от специалистов Центрального банка РФ, полицейских ведомств, прокурорских работников или иных властных органов, то на дисплей смартфона будет выводиться соответствующая метка. Если звонок имеет множество признаков ненастоящего номера, то такой вызов получит отметку о потенциальном мошенничестве.









Напомним, что большинство мошеннических действий при помощи телефонных разговоров выполняются из-за рубежа при помощи украинских граждан, применяющих методы социальной инженерии. Из-за противоправных действий таких киберпреступников человек может лишиться не только денег с банковского счета, но и заполучить кредит на свое имя и потерять квартиру.