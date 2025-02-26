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NBC: сторонники Трампа изучают варианты изменения конституции США для его переизбрания
Текущей редакцией Конституции США это не предусмотрено.

   Сторонники Дональда Трампа изучают способы добиться переизбрания текущего американского президента на третий срок. Для этого они думают, как можно изменить национальную Конституцию. Такие сведения опубликовал канал NBC News.

   По данным ТВ-канала, если следовать 22-й поправке в Конституцию, то максимальный срок, на который может быть избран руководитель США, это 8 лет. Но буквально фанаты Трампа считают, что всегда можно найти юридические лазейки для переизбрания на третий срок.

   Так, представляющий нижнюю палату американского парламента Энди Оглс создал резолюцию, благодаря потенциальному одобрению которой у президента Североамериканского государства полномочия будут не 8 лет, а 12.

   И уже по мнению бывшего юриста Дональда Трампа Дженны Эллис, глава Белого дома мог бы подумать над этим предложением и его рассмотреть, если бы это было прописано в законе.

   Как альтернатива, рассматривается возможность одобрения 75% Конгресса и поддержка 38 штатами.

   Либо третий вариант, который хотят протолкнуть сторонники 78-летнего американского политика: созыв конституционного съезда, который в случае одобрения представителей 34 штатов мог бы рассмотреть поправку в конституцию. Но после представители этих штатов должны изменения подтвердить и проголосовать.

   Шансы таких изменений минимальны, но всё-таки они есть, резюмировали журналисты NBC News.

#сша #дональд трамп #конституция
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