В США начали раздумывать над уменьшением своего участия в НАТО.

Новый руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп предполагает уменьшить участие американских солдат и офицеров в североатлантическом альянсе, что станет без всяких кавычек «самым богатым презентом» для российского государства, информирует собственных читателей Sky News.

По данным журналистов, участие США в составе военно-политического блока НАТО может быть значительно уменьшено или исключено вовсе. И если так случится, а Европа станет зоной вооруженного конфликта, то европейские войска предстанут 1 на 1 перед опытной армией РФ.

Такое развитие событий – самый приятный подарок от текущей вашингтонской администрации для Кремля.

Как пишет штатный колумнист издания, такой вариант якобы сильно жаждали все советские руководители, начиная от Сталина и заканчивая Хрущевым. Поддержал бы такой ход событий и Ельцин. Но именно при Владимире Путине те грезы прошлого могут стать сегодняшней реальностью.

Отметим, что в своем раннем выступлении бывший глава НАТО Фог Расмуссен высказался, что Европа должна принять ситуацию и понять, что политика Трампа в отношении североатлантического альянса совершенно другая, чем та, которую исповедовал Джо Байден.