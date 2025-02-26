Защита способна выдержать попадание "американского патрона" 5.45-мм и "советской пули" 7.62-мм.

Российские специалисты качественно улучшили усиленный бронежилет штурмового класса «Оберег». Это повысило так называемый класс защиты личного средства безопасности.

По данным представителей ГК «Ростех», инженеры организации создали обновлённую керамическую плиту. Усовершенствованный элемент держит прямое попадание патрона штурмовой винтовки калибром 5,56-мм, используемого на вооружении рядом зарубежных армий, таких как вооруженных сил США и Украины и иных воинских формирований. Выдерживает модернизированное средство индивидуальной защиты и попадание «советской пули» 7,62-мм, о чем информируют выпускающие редакторы «Военного обозрения», успевшие ознакомиться с видеорепортажем журналистов «Вестей».









Согласно видео, усовершенствованная броневая плита получила класс стойкости Бр5, сумев справиться с 20 попаданиями пуль 5,56Х45.

После керамическую плиту обстреляли бронебойными выстрелами и произвели близкий разрыв пехотных гранат. Ни специальные версии пуль, ни осколки от гранаты не проломили отечественное средство защиты.

Добились улучшения конструкторы военного изделия по части характеристик массы, сделав плиту легче.

Напомним, что масса улучшенного СИЗ «Оберег» в максимальной комплектации измеряется в 9400 грамм с площадью защиты от осколков на уровне 75 квадратных дециметров. Итоговая масса изделия оказалась на 500 грамм меньше чем у предшественника.