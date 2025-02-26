Украина добилась исключения из соглашения пункта о 500 млрд. "долга Америке", но сделка точно не победа украинского государства.

Соединенные Штаты оставят Украину без военных армии США и не будут помогать Киеву в случае возникновения боевых действий. Такие пункты содержит план мира для Украины, созданный под руководством чиновников текущей вашингтонской администрации. Об этом информируют собственных читателей репортёры издания Wall Street Journal.

В журналистском материале говорится, что мирное соглашение не содержит гарантий военной поддержки для Украины, если начнутся боестолкновения межу украинскими вооруженными силами и кем-то ещё. Как и не будет пункта о введении армии США в зону боевых действий.









Как подчеркивается в новостной статье, глава Франции Эмманюэль Макрон в беседе с Дональдом Трампом хотел получить гарантии потенциальной поддержки для собственных ВС, куда ещё войдут армейские подразделения Британии, если таковые отправятся в качестве миротворцев на Украину. Такие гарантии со стороны федерального правительства Североамериканского государства были отвергнуты Трампом.

Напомним, что Макрон посетил Соединенные Штаты вчера, тем самым оказавшись вторым президентом из Европы, который попал на аудиенцию с новым руководителем Белого дома после главы Польши Анджея Дуды.