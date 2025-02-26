Экономика ФРГ третий год в рецессии и выхода из тупика без сложных политических решений не предвидится.

Руководитель коалиции германских партий ХДС/ХСС Фридрих Мерц с самой высокой вероятностью сменит Олафа Шольца на посту главы немецкого правительства, и перед ним будут стоять масштабные экономические и политические вызовы, что и перед Шольцем сейчас. Но по части экономики Мерц не сможет сдвинуть Германию вперёд, если не задумается о разрушении барьеров с Россией и попытке получить доступ к недорогим российским углеводородам. Если Мерц не сделает так, то и без того заметный экономический кризис германской промышленности, как и всей немецкой экономики, усугубится. Такое предположение в разговоре с журналистами РИА Новостей сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет.

Политик Ральф Нимайер заявил, что на сегодняшний день основная сложность для ФРГ – это масштабная экономическая рецессия. Три года подряд немецкая экономика то и дело что падает. И когда период схлопывания немецкой экономики остановится, никто не знает. Чтобы сделать прорыв в этом направлении и замедлить или вообще поменять спад на рост, нужны энергоресурсы с очень низкой ценой, которые точно есть у Москвы, и масштабное сотрудничество. Без этого не получится изменить Германию, заявил немецкий специалист.