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Немецкий политик Нимайер: новому канцлеру Германии не обойтись без энергоресурсов РФ
Экономика ФРГ третий год в рецессии и выхода из тупика без сложных политических решений не предвидится.

   Руководитель коалиции германских партий ХДС/ХСС Фридрих Мерц с самой высокой вероятностью сменит Олафа Шольца на посту главы немецкого правительства, и перед ним будут стоять масштабные экономические и политические вызовы, что и перед Шольцем сейчас. Но по части экономики Мерц не сможет сдвинуть Германию вперёд, если не задумается о разрушении барьеров с Россией и попытке получить доступ к недорогим российским углеводородам. Если Мерц не сделает так, то и без того заметный экономический кризис германской промышленности, как и всей немецкой экономики, усугубится. Такое предположение в разговоре с журналистами РИА Новостей сделал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет.

   Политик Ральф Нимайер заявил, что на сегодняшний день основная сложность для ФРГ – это масштабная экономическая рецессия. Три года подряд немецкая экономика то и дело что падает. И когда период схлопывания немецкой экономики остановится, никто не знает. Чтобы сделать прорыв в этом направлении и замедлить или вообще поменять спад на рост, нужны энергоресурсы с очень низкой ценой, которые точно есть у Москвы, и масштабное сотрудничество. Без этого не получится изменить Германию, заявил немецкий специалист.

#экономика #германия #германия и россия #фридрих мерц #российские энергоресурсы
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