Украина согласилась на сделку с США после того, как Вашингтон отказался от самых жестких требований.

Владимир Зеленский с высокой вероятностью может осуществить собственный визит в Соединенные Штаты в течение ближайших недель. Там общенациональный украинский лидер намерен поставить свою подпись под сделкой по украинским редкоземельным минералам с американской стороной. Об этом информируют журналисты газеты Financial Times.

Как пояснили американским репортёрам осведомленные украинские функционеры правительства, документ уже получил одобрение от глав министерских ведомств экономики, юстиции и иностранных дел. Теперь лишь осталось съездить в Вашингтон и подписать договор.

Точными данными, когда визит состоится, в FT не уточняют.

Тем временем по данным корреспондентов издания, официальному Киеву пришлось согласиться на условия договора, потому что США пошли навстречу и исключили из условий сделки право на 500 млрд. доходов от продажи ресурсов украинских недр.

Но и Штаты смогли «удержать генеральную линию», так и не согласившись на включение пункта в сделку об обеспечении безопасности собственными ВС или как-то иначе Украине.

В итоговом релизе в документе указывается, что в рамках сделки будет организован фонд, куда Украина будет обязана вносить 50% средств от выручки от продажи редкоземельных минералов.