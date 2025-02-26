Трамп исключил пункт о 500 млрд долга и на Украине передумали отказываться.

Киевские чиновники решили согласиться на условия обновленного договора с федеральным правительством Соединенных Штатов по редкоземельным минералам. Такие сведения опубликовала газета Financial Times, получив комментарий от осведомленных источников с украинской стороны.

Североамериканское государство не стало претендовать на гипотетический доход в размере 500 млрд. долларов после продажи ресурсов украинских подземных недр.

Финальное соглашение, с которым смогли ознакомиться американские репортёры, включает в себя появление фонда, который на 50% будет наполняться украинским государством, получающим доходы от продажи полезных ископаемых.

В теле сделки нет также и упоминания о любых гарантиях безопасности для Украины от США.

Документ уже получил согласование от глав министерства юстиции, экономики и иностранных дел. Старт самой сделке будет положен во время государственного визита украинского президента в столицу Соединенных Штатов. Событие должно случиться в течение ближайших одной-двух недель.

Напомним, что Трамп неоднократно в своих публичных заявлениях озвучивал, что США хотят заполучить редкоземельные ресурсы украинского государства в качестве компенсации за прошлую помощь вашингтонской администрации.