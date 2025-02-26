Отечественный тяжеловоз готовится заменить иностранные марки, решившие уйти из России.

Питерский производственный объект, где раньше изготавливались зарубежные автомобили Scania и MAN, стал готовиться к запуску производства российского грузового авто БАЗ.

Новый отечественный транспортник должен проявить себя в суровых климатических зонах и предназначен для замещения западных аналогов, решивших больше не взаимодействовать с РФ. Для этого программа получила объем инвестиций в размере 12,5 млрд. рублей.

По данным печатного издания «Фонтанка», в производственных помещениях АО «Романов» готовятся выпустить порядка 200 грузовых машин БАЗ. Через год по плану будет выпускаться уже 2000 грузовых большегрузов. По крайней мере, об этом заявлено публично.

Глава департамента инжиниринга компании заявил, что на текущий момент производственные специалисты заняты проверкой всех систем завода. Как пояснил Дмитрий Лебедев, инженеры дорабатывают агрегаты и корректируют состав металлоконструкций.

Выполнена и предварительная процедура краш-тестов, о чем демонстрируют два использованных экземпляра с необходимыми метками.

Теперь, чтобы машины начали сходить с конвейера в серийном масштабе, необходимо получить сертификат, после чего в конце весны-начала лета 2025 года и стартует производство.

Отметим, что собственному появлению БАЗ обязан не уходу иностранных грузовых автомобилей с российского рынка, а более ранним желанием руководства компании создать отечественный аналогичный продукт, старт чему был дан в 2021 году, когда появился опытный вариант машины. При помощи экспертов за 15 месяцев было выполнено много полезных действий, прежде чем качественно улучшить итоговый результат.

Известно, что на момент 2025 года предполагается несколько вариантов большегруза: со спальным местом или без, с разной высотой крыши, имеющей три решения. Также будущий заказчик волен выбирать тип колес, начиная от 14R20 и заканчивая 16R20.

О том, что автомобиль непростой, говорит тот факт, что машина имеет шины, которые возможно подкачивать, не покидая кабину. Это очень пригодится в суровых климатических условиях.

Подчеркнем, что в финальной ревизии машины импортозамещение составило довольно приличный уровень в 90%. Не удалось лишь заместить некоторые узлы, поставляемые извне другими российскими компаниями.