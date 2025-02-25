Объекты скрыты под глубоким слоем марсианского грунта.

Китайские специалисты в рамках исследований Красной планеты смогли обнаружить старые русла речных массивов, но в научных кругах не иссякал спор, были ли на Марсе океаны. В «Трудах Национальной академии наук» появилась публикация, подчеркивающая заявление исследователей о том, что во время научной миссии марсохода «Чжужун» появились новые данные касаемо озвученной проблемы выше.

Так доктор Бенджамин Карденас, так же участник научного мероприятия и служащий пенсильванского Университета, заявил, что китайский марсоход со своей отправной точки стал исследовать Марс, обозначенной как равнина Утопия. И в ходе научных изысканий установил, что на Марсе был океан, располагавшийся по периметру Великой северной равнины. Причем площадь водного объекта была сопоставима с одной третью всей площади планеты.









Причем более детальные исследования поверхности почвы показали, что такие породы не могли появиться на месте речных массивов, а смогли быть рождены только морским мелководьем. Всё то же самое подтверждалось и в рамках исследования нашей планеты, обусловленных одинаковым углом скоса берега в направлении исчезнувшего океана.

Все полученные данные могут свидетельствовать, что если на Марсе была когда-то вода, то и могла по аналогии с Землей возникнуть и жизнь, как это случилось некогда на нашей Голубой планете.