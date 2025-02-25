Для этого пришлось совершить неэтичный взлом телеканала Channel 4.

Биткоин создал не Сатоши Накамото, как ранее предполагалось, а два специалиста по программированию – Брэм Коэн и Лен Сассемен. К такому выводу пришли хакеры, получившие удалённый доступ к данным канала Channel 4, о чем проинформировали в собственной публикации журналисты «АиФ».

Так в материале указывается, что подстегиваемые интересом к настоящей личности создателя Bitcoin, лидеры анонимной хакерской группировки взломали сетевой узел канала Channel 4 и просмотрели цифровой релиз с выпуском про Сатоши Накамото. Именно этот человек рассказал про биткоин в 2008 году и после словно растворился.

Хакеры стали выяснять дальше и додумались сделать снимок экрана, где подчеркивалось, что авторами идеи о первой криптовалюте в мире стали Брэм Коэн и Лен Сассемен. Программист Коэн разработал протокол обмена данными BitTorrent, а второй курировал проекты по анонимному пребыванию в сети Интернет, в том числе выступая в качестве программиста интернет-обозревателя Tor.

Дальше хакеры получили доступ к переписке двух обозначенных выше кодеров, обсуждающих как подать «патриарха» криптовалюты в телевизионном фильме. В итоге пришли к мнению, что идеальным бы вариантом был пункт выбрать фамилию создателя как Накамото – одну из самых популярных японских фамилий. А в качестве имени слово «Сатоши». А собственное имя криптовалюты Bittorcoin можно расшифровать как имя автора сетевого протокола BitTorrent, как и название обоих проектов.