С наибольшей вероятностью машины будут производиться в РФ, а не ввозиться из-за рубежа.

Высокопоставленные управленцы Kia запустили процесс рекрутинга, отбирая для будущих вакансий специалистов. Старт этому процессу запустили в Kia Russia & CIS, разместив на агрегаторе объявлений по поиску вакансий два объявления. Эти публикации обнаружили редакторы ТГ-канала «Русский автомобиль».

Как пояснено в предложении, в главный офис, размещенный на улице Павелецкой, нужны два профессионала на должность техконсультанта и специалиста по маркетингу среди дилеров.









Тем временем журналисты «РГ» указали, что появление в РФ автомобильных брендов, решивших после 24 февраля 2022 года покинуть Россию, не представляется таким простым. Всё из-за новых законов, предусматривающих обложение дополнительными пошлинами с утильсбором за появление на отечественном рынке зарубежных автомобилей, которые были ввезены. Поэтому лучший вариант – это иметь собственные производственные мощности внутри страны. Именно так и поступили в Киа, сделав возможным перевыкуп собственных автомобильных фабрик в Санкт-Петербурге и Сестрорецке.

Отметим, что на февраль 2025 года южнокорейские машины выпускаются на территории РФ под наименованием Solaris коммерческой организацией «АГР». Правда выкупить Kia бывшие собственные заводы согласно заключенному договору может только до 1 января 2026 года.