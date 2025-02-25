Данная видеокарта точно не сгодится для 4К-гейминга: а вот трассировка лучшей и разрешение в 2560×1440 должны покориться.

В Интернете разместили результаты тестов графического адаптера NVIDIA RTX 5070, запущенных в Geekbench. Видеокарта прошла через Vulkan и OpenCL. В первом и втором устройство набрало 188,711 и 187,414 баллов соответственно. RTX 5070 Ti вполне логично набрала больше очков – 236,850 и 240,750. Проще говоря, более дорогой продукт набрал и больше очков, показав преимущество в производительности в 20%.

Провели сравнение для полноты картины RTX 5070 и AMD Radeon RX 9070 XT. Решение от АМД набрало 177,395 и 179,178 пункта. Программно-аппаратный продукт AMD по производительности оказался слабее решения от Nvidia.

Напомним, что сердцем RTX 5070 является младший чип GB205-300, выполненный на архитектуре Blackwell. Видеокарта содержит 48 потоковых процессоров и 6144 ядер CUDA.

Изделие оснащено 192-битной шиной памяти с 12 ГБ класса DDDR7.

TGP видеокарты 250 Вт. Устройство поддерживает три видеовыхода DP 2.1a и один HDMI 2.1.

Согласно предварительным сведениям RTX 5070 выйдет 5 марта с ценой в рознице $549.

А четыре дня назад вышла RTX 5070 Ti. Пользователи скорее раскритиковали, чем поддержали новинку от Nvidia: юзерам не понравились дороговизна и одновременно слабый рост игровой производительности у новейшей видеокарты.