Причиной вспышки стал внезапный всплеск активности Солнца, который начался примерно вечером 22 февраля.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии зафиксировали на поверхности Солнца вспышку высшего класса. Причем по замечанию ведущих отечественных астрономов такая мощная солнечная активность отмечена впервые за последние 75 дней. Всплеску солнечной активности присвоена высшая категория – X2.0.

По данным наблюдений, самый высокий пик излучения был отмечен примерно в 22:20 по Москве.

Такая мощная активность была зарегистрирована до сегодняшнего дня 8 декабря 2024 года.

Сотрудники Лаборатории подчеркнули, что основной причиной вспышки стал резкий рост солнечной активности, отмеченный менее 24 часов назад. И на 12:00 рост активности не завершился.

В воскресенье были отмечены три вспышки класса M.

Согласно последним уточнениям, сегодняшняя мощная вспышка Х2.0 была локализована на западной оконечности Солнца, поэтому с наибольшей вероятностью её воздействие на планету Земля будет минимально. Поэтому геомагнитный фон Земли вряд ли сильно поменяется.

Отметим, что всего солнечные вспышки ранжируются на 5 уровней: самый слабый – это класс А, а самый сильный – это класс X. При переходе с одного уровня на другой мощность воздействия вспышки растёт в 10 раз.