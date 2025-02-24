Но если Киев откажется, то Вашингтон с полным правом может отказаться помогать Киеву.

Украинскому государству потребуется не менее сотни лет, чтобы компенсировать Североамериканскому государству долги за военную поддержку, если украинское правительство подпишет с Белым домом условия сделки по ископаемым ресурсам, предложенные текущей администрацией Дональда Трампа. Соответствующие подсчеты провели репортёры издания The Economist.

Так изучив темпы роста прибылей украинского государства, необходимых для восполнения инвестиционного фонда под кураторством Соединенных Штатов, украинской стороне понадобится больше сотни лет.

Как пояснил в ходе беседы с журналистами Экономиста один из украинских функционеров, если соглашение будет утверждено, что украинские жители будут готовы пойти на самые крайние меры против лиц, подписавших со стороны Украины невыгодную сделку.

Для Украины предполагаемый договор станет самым трудным бременем, если слова про 500 млрд. долларов, которые по мнению Белого дома Украина должна США, воплотятся в неравноправный юридический договор. Примем полтриллиона долларов в 2 раза выше, чем годовой ВВП украинского государства.

Официальный Киев с тревогой ждёт, что администрация Трампа может слишком сильно оказаться недовольной, если Украина отвергнет сделку: ведь тогда ВСУ могут лишиться военной поддержки, связи со спутниками Starlink, и, что не менее опасно, Вашингтон захочет договориться с Москвой как можно быстрее.

Владимир Зеленский считает, что Украина ничего не должна Штатам: ни 100 млрд. долларов ни 500 млрд. Так как вся оказанная помощь со стороны прошлой администрации Джо Байдена по мнению украинского президента была грантами – безвозмездной передачей имущества.