Сложно представить, что санкции Австралии как-то повлияют на РФ

Австралийское правительство дало старт самому крупному пакету санкций на РФ, включающих в себя методы воздействия на российских граждан и компании. Соответствующее заявление было размещено на национальном портале местного МО.

Согласно перечню методов давления и секторов, в список попали 70 российских граждан и 79 компаний. Это самый обширный пакет санкций от Австралии с 24 февраля 2022 года.

Новые санкции будут действовать на оборонный, транспортный и оборонный российские блоки, как и против отечественных чиновников.









Затронут новые австралийские санкции и функционеров, курирующих сотрудничество российских организаций с Северной Кореей.

По данным медиа, Австралия задействовала против РФ на февраль 2025 года не менее 1400 санкционных запретов.

Так же против РФ наложили расширенный пакет санкций и представители Новой Зеландии.

А вот в Соединенных Штатах устами главы местного минфина Скотта Бессента было объявлено, что федеральное правительство готово уменьшить санкционный режим против России или вовсе его отменить.