Поэтому потенциальный новый канцлер может зайти куда дальше в помощи Киеву чем его предшественник Шольц.

Вместо Олафа Шольца новым немецким канцлером с самой высокой вероятностью может стать Фридрих Мерц, чье отношение к РФ будет гораздо более твердым и жестким, чем таковое было у Олафа Шольца. Такие данные приводятся в свежей публикации газеты Politico.

Иностранные репортёры предполагают, что Мерц выберет дорогу консервативного курса, который обычно выбирали приверженцы западногерманской политической школы.

Согласно беседе с политэкспертами корреспонденты Politico сделали вывод, что Шольц старался сохранять осторожное отношение к желаниям и требованиям Киева, ощущая, что хотя Киев сейчас ближе для Берлина чем Москва, но у последней есть красные линии, которые ни в коем случае нельзя пересекать.









Из-за этого получается, что Шольц при власти мог сделать больше для Украины, но не сделал, боясь спровоцировать Россию, но как раз это «больше» для Киева может сделать Мерц.

Отметим, что на парламентских выборах в ФРГ партия Олафа Шольца заняла лишь третье место, пропустив вперед Альтернативу для Германии и ХДС/ХСС, возглавляемого как раз Мерцем.