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Страна.ua: Зеленский не признает долгов Украины перед США
Украинский президент спонсорство США при Байдене называл безвозмездными "грантами".

   Украинский президент не считает, что долг украинского государства перед Соединенными Штатами существует: ни в размере 500 млрд. американских долларов, как считает текущий глава Белого дома Дональда Трамп, ни в 100 млрд. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

   Как заявил Владимир Зеленский, вся помощь военного и финансового плана, выделенная Украине во время президентской каденции Джо Байдена, на самом деле была классическим грантом. А грант, по мнению общенационального лидера Украины, ни в коем случае не считается в общепринятом смысле долгом. Поэтому никакого долга у сегодняшней Украины перед Североамериканским государством нет, заявил Зеленский.

    Напомним, что по мнению 47-го президента США, Украина должна возместить оказанную Штатами помощь в виде добычи редкоземельных минералов и металлов из недр. Как и поделиться доходами от продажи украинских нефти и газа.

   Но по мнению редакции «Страны», Зеленский ничего компенсировать не собирается.

   Зеленский считает, что Штаты должны обеспечить защиту «украинского неба». Причем по заявлениям украинского президента, ресурсная сделка может быть оформлена только в счёт продолжения поставок, а не в счёт прошлых актов поддержки от американского государства.

#владимир зеленский #сша и украина #редкоземельные запасы украины #сделка по редкоземельным запасам украины #долг украины
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