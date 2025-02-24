Украинский президент спонсорство США при Байдене называл безвозмездными "грантами".

Украинский президент не считает, что долг украинского государства перед Соединенными Штатами существует: ни в размере 500 млрд. американских долларов, как считает текущий глава Белого дома Дональда Трамп, ни в 100 млрд. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

Как заявил Владимир Зеленский, вся помощь военного и финансового плана, выделенная Украине во время президентской каденции Джо Байдена, на самом деле была классическим грантом. А грант, по мнению общенационального лидера Украины, ни в коем случае не считается в общепринятом смысле долгом. Поэтому никакого долга у сегодняшней Украины перед Североамериканским государством нет, заявил Зеленский.

Напомним, что по мнению 47-го президента США, Украина должна возместить оказанную Штатами помощь в виде добычи редкоземельных минералов и металлов из недр. Как и поделиться доходами от продажи украинских нефти и газа.

Но по мнению редакции «Страны», Зеленский ничего компенсировать не собирается.

Зеленский считает, что Штаты должны обеспечить защиту «украинского неба». Причем по заявлениям украинского президента, ресурсная сделка может быть оформлена только в счёт продолжения поставок, а не в счёт прошлых актов поддержки от американского государства.