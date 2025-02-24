По мнению главы Соединенных Штатов украинское государство должно США 500 млрд. долларов.

Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что собственными усилиями добьется от Украины возвращения всех затраченных средств.

В рамках выступления на Конференции консервативных политических действий главный американский политик высказался по поводу прошлой президентской администрации, которая по Трампу сделала слишком опрометчивые шаги и обеспечила Киев 350 млрд. долларов американских налогоплательщиков. Он подчеркнул, что Евросоюз вернул все затраченные средства, потому что Европа спонсировала Украину не в форме грантов, а посредством кредитов.

Трамп в формате прямого требования озвучил, что Киев должен потратить все затраченные на него финансы США.

Глава Североамериканского государства объяснил, что за деньги, которые были изъяты из госбюджета Штатов, должны быть компенсированы. В том числе редкоземельными минералами, как и украинскими нефтью и газом: в общем всем тем, что Украина может отдать.

Резюмировал же Трамп тем, что США слишком много израсходовали на Украину и теперь пришло время «заплатить по счетам».