По мнению Зеленского поддержка при Байдене была эквивалентна 100 млрд. долларов, переданных Украине в виде грантов – фактически бесплатным поставкам.

Украина не согласилась с желанием США создать фонд размером в 500 млрд. долларов, необходимый для соглашения, передающего Вашингтону долю на земные украинские недра. Соответствующими сведениями располагают репортёры Bloomberg, получившие комментарий от осведомленного сотрудника украинского правительства, знающего детали переговоров между Соединенными Штатами и Украиной.

Фонд предназначался для компенсаций Штатам помощи, оказанной украинскому государству с 24 февраля 2022 года. Но в Киеве считают, что указанная помощь в 500 млрд. никогда не была оказана, а вот реальная поддержка была передана в размере 90 млрд. долларов. Не нравится высокопоставленным украинским чиновникам и отсутствие гарантий безопасности для Украины в рамках будущей потенциальной сделки.

Отметим, что вчера Дональд Трамп публично высказался, что все американские вложения, отправленные Украине, должны быть возмещены Североамериканскому государству в полном объеме.