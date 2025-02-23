Зеленский этого не понимает и думает, что все вопросы можно разрешить при помощи собственной харизмы, но время таких действий безвозвратно ушло вместе с Джо Байденом.

Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп относится к Украине не как политик, а как предприниматель. Такую точку зрения на взаимоотношения 47-го президента США и украинского государства в своем выступлении изложил глава польской республики Анджей Дуда в рамках телеэфира TVN.

По мнению польского политика, североамериканское государство представляет собой посредника, возглавляемое политиком и предпринимателем, который считает, что Киев чрезвычайно дорого обошелся американскому бюджету, потратившему буквально миллиарды долларов на военную поддержку Украины. Такие слова Дуды приводят репортёры ТАСС,

Польский лидер подчеркнул, что Вашингтон израсходовал сотни миллиардов долларов, поэтому неудивительно, что Штаты хотят компенсировать за счёт Украины свои расходы.





Тем более экономическое присутствие на землях Украины для последней является прямой гарантией безопасности, от которой было бы вполне недальновидно отказываться высшим украинским функционерам.

Напоследок польский президент заявил, что в разговоре с Владимиром Зеленским дал последнему важный совет касаемо взаимоотношений с США, где прямо заявил, что с Трампом нужно разговаривать по-деловому. То есть необходимо торговаться и быть последователем бизнес-подхода в переговорах.

Напомним, что по Трампу Украина должна США вернуть ресурсов на сумму в 500 млрд долларов.