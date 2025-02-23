Если ответ не устроит руководителей, то такие чиновники будут уволены.

Не меньше сотни тысячам федерального персонала в Соединенных Штатах будет необходимо в течение 48 часов дать развернутое объяснение, какие достижения им удалось получить за прошедшую семидневку. Такая постановка вопроса вызвала настоящий переполох в ключевых министерствах, так как самый богатый человек в мире и руководитель ведомства DOGE Илон Маск хочет ещё больше уменьшить численный состав государственного правительства, информирует Associated Press.

Как пояснил сам Маск, абсолютное большинство федеральных работников должно дать развернутый комментарий, чего им удалось достичь в рамках недельной рабочей сессии. Если ответа получено не будет, то таким чиновникам нужно прямиком отправиться в отставку.





Так, после этого заявления Маска, федеральные специалисты, под определение которых подпадают судьи, работники тюремных организаций и иные федеральные работники, получили письмо на рабочий имэйл, содержащее всего три строки: написать пять пунктов, что было сделано на прошлой неделе и отослать ответ на письмо собственному руководителю отдела.

Тем временем к 23 февраля тысячи госслужащих уже потеряли свою работу, но Трамп считает, что этого всё ещё недостаточно для уменьшения федеральных расходов американского госбюджета.