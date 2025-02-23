Судя по прогнозу, Украину ожидает две крупных волны эмиграции.

Как только ситуация на Украине разрешится, автоматически запустится эмиграционный механизм, состоящий как минимум из двух крупных волн. Своими размышлениями по поводу потенциальных эмиграционных волн в беседе с украинскими журналистами газеты Telegraf поделился доктор экономических наук.

По словам Андрея Гайдуцкого, если предсказанный им прогноз сбудется, то в рамках первой волны из украинского государства по окончанию конфликта уедут порядка 2 млн человек. Но одновременно с этим процессом начнется и другой: въезд на Украину тех же 2 млн украинских граждан.





А если украинскому руководству удастся договориться о вступлении в Европейский Союз, то из Украины на территорию ЕС выедет ещё один или два миллиона украинских жителей. Это будет вторая крупная эмиграционная волна.

Отметим, согласно данным Флоренс Бауэр, занимающей должность управляющей по Восточной Европе и Центральной Азии, курирующей соответствующей фонд ООН, занимающимся народонаселением, Украина по числу жителей уменьшилась на 10 млн собственных граждан.

Согласно прогнозам украинского Института демографии и социальных исследований, сделанным в лице Эллы Либановой, через 8 лет на Украине в оптимальном случае будут жить 35 млн человек.