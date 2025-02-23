По мнению бывшего советника Трампа Джона Болтона, Путин и Трамп – друзья.

Руководитель Соединенных Штатов Дональд Трамп максимально уважает общенационального лидера России Владимира Путина. Такая публикация вышла из-под пера журналистов The Wall Street Journal, сумевших опросить по этому поводу бывших советников текущего американского президента.

В новостной заметке под наименованием «Как президент США развернулся в сторону России», особо подчеркивается, что на прошлой семидневке 78-летний хозяин Белого дома максимально усилил переговорную позицию РФ, но текущий альянс сложился далеко не сегодня.

Отставные сотрудники Дональда Трампа высказались, что 47-й президент США безмерно уважает Владимира Путина ещё с 2018 года, когда Трамп и Путин увиделись в Хельсинки.





По словам бывшего помощника Трампа Джона Болтона, курировавшего национальную безопасность, Путин нравится Трампу как сильный лидер, чувствующий пульс развития своей страны и умело направляющий его. Часть советников Трампа во время прошлой президентской каденции пытались изменить его отношение к главе Кремля, но у них ничего не получилось. По словам Болтона, Трамп и Путин друзья.

Напомним, что американский президент назвал замечательной встречу представителей Штатов и РФ в Эр-Рияде. И сделал заявление, что встреча между им и Владимиром Путиным может быть проведена в этом феврале.