Причем бонусы от Украины получатся заметно объёмнее, чем Вашингтон отправил Украине помощи.

Соединенные Штаты рассчитывают получить от Украины заметно больше, чем они предоставили помощи Киеву, дали собственный комментарий по данной ситуации в новостной службе сотрудники CNN. Мнение касается предполагаемой сделки по запасам недр украинского государства, на которые хочет официально претендовать федеральное правительство США, о чем в течение последних дней неоднократно говорил сам Дональд Трамп.

По информации американских журналистов, договор между Штатами и Украиной по редкоземельным элементам и иным полезным запасам практически «подписан», но когда именно будут все юридические формальности соблюдены, достоверно неизвестно. Но известно, что недавний приезд Кита Келлога в Киев признан удачным.

Напомним, что 78-летний американский президент с начала февраля ждёт от высших властей Украины гарантий на передачу редкоземельных минералов и элементов в обмен на финансовую и военную поддержку Штатов. Но Владимир Зеленский не стал подписывать первую редакцию договора, чем удивил Трампа. Условия обновлённой сделки по редкоземельным элементам стали заметно жёстче, о чем указывается в свежей публикации украинского издания NV.