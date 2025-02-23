Соединенные Штаты рассчитывают получить от Украины заметно больше, чем они предоставили помощи Киеву, дали собственный комментарий по данной ситуации в новостной службе сотрудники CNN. Мнение касается предполагаемой сделки по запасам недр украинского государства, на которые хочет официально претендовать федеральное правительство США, о чем в течение последних дней неоднократно говорил сам Дональд Трамп.
По информации американских журналистов, договор между Штатами и Украиной по редкоземельным элементам и иным полезным запасам практически «подписан», но когда именно будут все юридические формальности соблюдены, достоверно неизвестно. Но известно, что недавний приезд Кита Келлога в Киев признан удачным.
Напомним, что 78-летний американский президент с начала февраля ждёт от высших властей Украины гарантий на передачу редкоземельных минералов и элементов в обмен на финансовую и военную поддержку Штатов. Но Владимир Зеленский не стал подписывать первую редакцию договора, чем удивил Трампа. Условия обновлённой сделки по редкоземельным элементам стали заметно жёстче, о чем указывается в свежей публикации украинского издания NV.