Ради чего Владимир Зеленский сам предложил сделку по редкоземельным запасам Украины, теперь не сможет объяснить и он сам.

Высшие украинские чиновники вчера получили обновлённую версию так называемой сделки по запасам редкоземельных элементов, находящихся в недрах Украины. Причем условия измененной сделки стали заметно жёстче, чем было прописано в первом проекте по редкоземельным минералам. Такие сведения содержит свежая публикация украинской газеты NV.

Согласно измененному проекту, после подписания которого Вашингтон будет помогать Киеву в продвижении мирного трека, условия файла по редким полезным ископаемым ужесточились. А ведь первый вариант, привезенный в Киев главой американского минфина Скоттом Бессентом, был несравненно мягче.

Изучив обновлённую редакцию, украинские журналисты узнали, что теперь Белый дом хочет заполучить 100% собственности потенциального фонда, и сделать так, чтобы гипотетические взносы были два к одному, где Киев должен будет внести 70% от добычи в земных недрах, тогда как Вашингтон лишь 30%, передав Украине собственное вооружение.

А весь объем фонда будет около 500 млрд. долларов. И что довольно примечательно, Штаты вообще не будут отвечать за инвестиции. Дело дошло до того, что Вашингтон хочет заполучить не только право на добытые полезные ископаемые, но и на нефть и газ.

Как было пояснено, для США потенциальная сделка это прежде всего коммерческий договор, поэтому в качестве содержания исключается любое упоминание гарантий безопасности для Украины. Чего Киев категорически не хочет, как и не хочет соблюдения пропорций, указанных в договоре.