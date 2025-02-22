Собственники машин Volvo из Китая узнали, что их автомобили содержали поддельные компоненты. Речь идёт о нелицензионных деталях аудиокомплекса.

Собственники машин Volvo из Китая узнали, что их автомобили содержали поддельные компоненты. Речь идёт о нелицензионных деталях аудиокомплекса.

Часть владельцев шведского автопроизводителя обнаружили в ходе исследования нелицензионные акустические колонки, о чем собственных читателей информирует CarsCoops.

Впервые инцидент был зафиксирован при покупке S60, когда дилер, продавший машину, решил подарить аудиокомплекс. Но как оказалось предоставленный «премиум-звук» был поддельным: вместо надписи на колонках Bowers & V Wilkins была надпись Bowers & V Vilkins. Но дальше появилась проблема посерьезней: после установки «фирменного звука» подсветка селектора коробки передач отказалась функционировать.









Как только покупатель написал пост критики, выяснилось, что со своей проблемой он не одинок. Так и другие клиенты, купившие Volvo, обнаружили точно такой же дефект с написанием фирменного наименования производителя аудиозвука. После все вместе за соответствующими комментариями покупатели обратились к официальному агенту Volvo Cars. Сотрудники шведской компании принесли извинения и пообещали «разобраться».