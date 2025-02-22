Владимир Зеленский сам пообещал Трампу содействие в заключении сделки, но теперь не знает как из неё выйти.

Соединенные Штаты и Украина могут заключить сделку об использовании украинских ресурсов 22 февраля. Дату потенциального договора об редкоземельных минералах Украины назвали репортёры The Wall Street Journal, сумев провести анонимную беседу с осведомленным источником. По данным последнего, стороны находятся в шаге от заключения соглашения.

Но предварительно забегать вперёд нельзя: финальная договоренность ещё не заключена, поэтому самой вероятной датой заключения сделки является 22 февраля, указывают корреспонденты американской газеты.

Содержание будущего договора пока что неизвестно.









Отметим, что позитивный настрой по поводу подписания сохраняет и действующий советник Дональда Трампа Майкл Уолтц. Чиновник, отвечающий в кабинете 47-го президента США за национальную безопасность, рассказал, что украинский президент не будет затягивать с подписанием нужных документов. «В ближайшем будущем», - так прокомментировал Уолтц. По мнению высокопоставленного вашингтонского функционера, это сделка является очень хорошей для Украины, если будет заключена.

Отметим, в случае, если Зеленский уклонится от подписания договора, Трамп дал обещание, что для Киева наступят трудные времена, .