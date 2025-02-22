Starlink для Украины критически важная технология связи.

Чиновники Соединенных Штатов сделали явный выпад в сторону украинских политиков и военных, заявляя о потенциальном прекращении доступа к системе спутниковой связи, созданной Илоном Маском. Всё произошло после нежелания Владимира Зеленского заключить сделку с Дональдом Трампом по редкоземельным минералам. Такие сведения получили от собственных источников корреспонденты Reuters.

Как сообщили собеседники издания, эта тема возникла во время встречи Кита Келлога и украинского президента в Киеве. Сам Келлог прибыл в Киев как спецпредставитель американского президента.

В рамках переговоров Зеленскому было прямо заявлено, что Starlink может перестать нормально функционировать, если ресурсная сделка всё-таки окажется не подписанной по вине украинской стороны.





Американские репортёры утверждают, что спутниковая связь компании Маска является краеугольным камнем устойчивой линии связи в украинской армии.

И если угроза с отключением Starlink действительно исполнится, то это будет чрезвычайно чувствительный удар по устойчивости ВСУ на передовой.

Напомним, что Дональд Трамп потребовал от Украины эквивалент оказанной помощи в размере 500 млрд долларов. Но ранее украинский президент не стал ставить подпись под документом о редкоземельных металлах, привезенным главой американского минфина Скоттом Бессентом, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны текущего главы Белого дома.