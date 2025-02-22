До начала действия закона о маркировке виртуальных АТС бдительность не теряем.

Киберпреступники стали совершать телефонные звонки жителям России якобы от лица технического персонала известных компаний, создающих программные решения. Такие сведения в беседе с журналистами РИА Новости предоставил сотрудник МТС Андрей Бийчук.

Представитель коммерческой организации заявил, что телефонные мошенники стали использовать шаблон программистов, работающих в сфере цифровой безопасности или создающих приложения для обмена мгновенными сообщениями (мессенджерами). Используя методы социальной инженерии, злоумышленники стараются убедить ничего не подозревающего собеседника в том, что их удалённые системы мониторинга обнаружили тревожные сигналы. Под этими «сигналами» подразумевается «нездоровая активность» со стороны устройства клиента. Поэтому для воспрепятствования дальнейших негативных последствий необходимо пройти процедуру «экстренной проверки».

На следующем этапе преступники просят показать экран, чтобы «убедиться» в правильности локальной защиты и верных настроек. А для дополнительного усыпления бдительности отказываются запрашивать верификационные коды из СМС-сообщений.





На третьем этапе со стороны злоумышленников идёт навязчивое предложение об установке «программы для защиты», представляющей собой клиент для удалённого управления. После установки приложения мошенники получают доступ к файловой системе и банковским сведениям.

Для ускорения необходимых им действий преступники говорят об утечке данных и компрометации установленных паролей, которые срочно нужно изменить. Но всё это лишь отвлечение внимания: приложение для удалённого контроля уже было установлено и вывод ваших средств занимает лишь мгновения.

В качестве эффективного противодействия такому типу мошенничества рекомендуется всяческими способами избегать запуска и скачивания сторонних приложений от неизвестных. Тем более известные организации никогда не просят разрешения удалённого доступа к смартфону.