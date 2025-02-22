Предшественник Трампа – Джо Байден, отказывал России в признании её одной из ведущих стран на Земле.

Соединенные Штаты при президентской каденции Дональда Трампа стали смотреть на РФ как на полноправного представителя великой державы. О пересмотре и переосмыслении места России в мире со стороны официального Вашингтона рассказывает свежая публикация иностранного издания Financial Times.

Британские журналисты подчеркнули, что в сегодняшнем моменте представители Североамериканского государства считают официальную Москву великой державой. И такого отношения к России не наблюдалось последние 20 лет. И как было пояснено, улучшение отношений Штатов и РФ будет иметь долгоиграющие последствия на широком фронте: в особенности это коснётся линий взаимодействия США с североатлантическим альянсом и Евросоюзом.









Теперь трансатлантическая коммуникация, бывшая последние несколько десятков лет несокрушимой твердыней, демонстрирует свою зыбкость.

Напомним, что 18 февраля в главном городе Саудовской Аравии – Эр-Рияде, состоялась встреча высокопоставленных представителей РФ и Штатов. В рамках дипломатического мероприятия состоялась беседа, темой которой являлось желание наладить мосты между двумя государствами по экономическому направлению. В будущем в рамках таких встреч предполагается и решение проблемы украинского кризиса.