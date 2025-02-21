Автомобиль был доработан с учётом пожеланий участников боевых действий.

В этом году будет дан старт обновленной версии бронеавтомобиля «Ахмат». С целью повышения боевых характеристик и улучшения тактико-технических решений, вместо одной машины З-СТС-5350 будут два разных авто. Новые образцы получат иное шасси и оснастят более мощным силовым агрегатом.

По данным управляющего производственным предприятием, выпускающим автомобили Александра Захарова, первая вариация броневика представляет собой ныне действующий образец, выполненный на трёхосном полноприводном шасси от КАМАЗа. Вторая вариация вместо камазовского шасси получит шасси «Мустанг».









Захаров объяснил, почему выбрано такое решение. В ходе активной эксплуатации броневика была получена обширная обратная связь от военных, пожелавших увидеть тот же спецтранспорт, но с более высокими динамическими характеристиками.

Помимо скорости, машины «прокачают» по части управляемости, изменив на модифицированную подвеску.

Сам транспорт предназначен для миссий в зонах боевых действий, связанных с десантированием, эвакуацией, доставкой грузов. Для самообороны есть бортовое вооружение. Стойкость применяемой брони позволяет выдержать огневой контакт с выстрелами из всего стрелкового вооружения, в том числе крупнокалиберного пулемётного. Есть у «Ахмата» противоосколочная и противоминная защита.