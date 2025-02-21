Продвинутая защита будет сама превентивно атаковать подлетающие снаряды и ракеты.

Сведения о том, что отечественные ОБТ, такие, как Т-72Б3М и Т-90М, будут в рамках серийного производства выходить с цехов с КАЗ «Арена-М», подтвердились.

По данным корреспондентов ТАСС, современные российские танки не только планируют оснащать комплексом активной защиты «Арена-М», но уже начали производиться с таким защитным решением. Соответствующие сведения журналистами получены от сотрудника предприятия «Уралвагонзавод».

Отметим, что в публичном пространстве были «засвечены» свежие снимки и видео с актуальными Т-90М и Т-72Б3М производства концерна УВЗ, входящего в Ростех. На данных типах тяжелых бронемашин было установлено новое оборудование, которое оружейные эксперты по танкам смогли идентифицировать как КАЗ. Такие модули были установлены на башенную установку танков Т-90М и Т-72Б3М.









Комплекс «Арена-М» состоит из датчиков, интегрированных с РЛС и защитными снарядами.

В момент боевой миссии в режиме реального времени система КАЗ отслеживает оперативную обстановку на поле боя, сканируя пространство на наличие ракет и реактивных гранат, направленных в сторону танка-носителя, оснащенного таким типом защиты. Как только угрожающий целостности боевой машины образец обнаружен и приближается к ОБТ, происходят баллистические вычисления в микрочипе, интегрированном с РЛС, после чего в сторону боеприпаса оппонента выпускается контрбоеприпас, разрушающий или отклоняющий его с первоначальной траектории.









По данным российских СМИ, «Арена-М» способна защитить и от атаки сверху.

Так же новый КАЗ будет устанавливаться и на Т-80БВМ.