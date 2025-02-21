По версии Илона Маска есть шанс, что часть золота из "самого защищенного места в мире" таинственно исчезла.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вчера публично объявил, что имеет желание приехать на базу Форт-Нокс с целью инспекции текущих золотых запасов государства.

Как пояснил глава Белого дома на встрече с губернаторами, избранными среди республиканцев, он действительно хочет побывать в штате Кентукки, где располагается Форт-Нокс.

Так же в рамках заседания 78-летний политик отпустил шутку, что кто-то должен проверить, действительно ли американское золото ещё никто «не вынес» из самого защищенного хранилища в мире.

О том, что Форт-Нокс как можно скорее нуждается в инспекции, публично озвучил действующий глава DOGE Илон Маск. Мультимиллиардер напомнил, что необходимо срочно проверить, что золото, которое по документам должно находиться в укрепленном хранилище, действительно находится на своих местах.









После этого был вынужден публично озвучить позицию и действующий глава американского минфина Скотт Бессент, заявивший, что Форт-Нокс это учреждение, которое в рамках регулярных проверок исследуется методом ежегодного аудита, и последние проверки лишь убедили, что «всё золото находится на своих местах».

Согласно официальному заявлению Монетного двора Соединенных Штатов, на территории Форт-Нокса присутствует 147,3 млн. унций золота.