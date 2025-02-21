Текущий рейтинг одобрения украинского президента находится на уровне 16% согласно данным свежих опросов.

Текущий глава украинского государства принял бы участие в президентских выборах, если бы имел достоверные данные, что его поддержат жители Украины, как и дал бы согласие на проведение выборов. Такую точку зрения озвучил известный американский бизнесмен Илон Маск.

По словам действующего чиновника новой вашингтонской администрации, Зеленский тем или иным способом понимает, что его победа в ходе потенциальных президентских выборов не предопределена. И скорее всего станет победителем кто-то другой, причем с большим отрывом.

Именно поэтому абсолютное большинство украинских медиа контролируется офисом украинского президента и именно поэтому выборы на Украине фактически заморожены.









По данным главы DOGE, украинские жители довольно плохо относятся к Зеленскому, а недостоверные рейтинги с высокой оценкой действий последнего, опубликованные в национальной прессе, являются сфабрикованными.

Ранее в похожем ключе прокомментировал текущее положение Владимира Зеленского и сам Дональд Трамп. Он считает, что если текущий украинский президент хочет быть непосредственным участником мирного процесса, то ему стоит «вспомнить» о выборах: ведь доля его одобрения на Украине едва ли превышает 4%.

Со слов Зеленского ему верят минимум 57%, а его сменяемость точно не тот вопрос, который так волнует жителей Украины.