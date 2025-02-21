Теперь киберпрестуникам заполучить доверие будет много сложнее.

Обязательная маркировка телефонных вызовов при помощи сети Интернет поможет существенно улучшить цифровую безопасность российских жителей и качественно ограничить деятельность кибермошенников. Изменение произойдет при помощи новых действий, налагаемых на виртуальные телефонные станции. О потенциальном прогрессе в оппонировании телефонным злоумышленникам в беседе с журналистами «РГ» поделились сведениями в кругу вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Согласно объяснению, виртуальные АТС идеальный способ для сокрытия реального местопребывания звонящего, так как звонок может исходить из любой точки, где есть цифровая Сеть. Тем более использование продвинутых опций в настройках виртуальной станции позволяет мошенникам представиться сотрудниками банков или других учреждений.









Но как только появится маркировка на звонки через АТС виртуального типа действия, то входящее уведомление сразу покажет, что вы принимаете звонок посредством, осуществленный через интернет с пометкой виртуальный номер. Человек, принимающий такой звонок сразу поймет, что связь установлена не с официальным представителем банка, а с обычным гражданином.

Со слов Дмитрия Григоренко, любая схема мошенников направлена на приобретение доверия, прибегая к психологическим методам. Но обязательная маркировка как раз и направлена на разрушение такой схемы, подвергая сомнению «легенду о легальности звонящего».

Известно, что это не единственная мера защиты с телефонными преступниками.

Новый законопроект об обязательной маркировке виртуальных АТС уже подготовлен к рассмотрению депутатами ГД России.